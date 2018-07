Haven van Stellendam: 'een beleving als je de wal ziet na een week vissen'

In de haven van Stellendam is het vrijdagochtend traditiegetrouw druk. De kotters keren hier na een week vissen op zee weer terug, om hun vangst naar de visafslag te brengen.

Verslaggever Sanne Waldekker stond de schepen vrijdagochtend in alle vroegte op te wachten. Twee uur voor en twee uur na hoogwater hebben de boten de mogelijkheid om de getijdenhaven binnen te komen, legt voormalig visser Jaap Tanis uit.

39 jaar

"Het was altijd wel een beleving hoor, als je weer naar huis gaat en de wal ziet na een week vissen", vertelt hij. De meeste boten vertrekken op zondagavond naar zee, om een week later met een flinke vangst terug te keren op Goeree-Overflakkee.

"Ik heb ongeveer 39 jaar gevaren. Toen ik thuis kwam, heeft mijn vrouw een jaar moeten wennen dat ik 's nachts thuis was", zegt Tanis. "Maar we hebben nu ook nog twee schepen, dus ik ben nog dagelijks in de haven en ben een hele dag niet thuis. Mijn vrouw is dat gewend, die heeft haar eigen agenda."

Visafslagen

De vis, voornamelijk schol en tong, wordt vrijdagochtend al vroeg gelost. "Met heftrucks wordt het naar binnen gereden en daarna wordt de vis gesorteerd", legt Tanis uit. "Vanaf 07:00 uur begint de verkoop al. Er zijn elf afslagen in Nederland, op alle afslagen begint de verkoop tegelijk."

Tanis heeft de visserij in Stellendam de laatste jaren zien krimpen. "Vroeger zaten er hier bij de verkoop wel veertig man, nu nog maar 15. Zeventig procent van de vis wordt via internet gekocht", zegt Tanis. "De vloot bestaat nog uit zo'n 25 schepen. Er hebben er 70 gevaren."