Nederland en Turkije herstellen betrekkingen na rellen Rotterdam

Nederland en Turkije herstellen hun onderlinge diplomatieke betrekkingen. Dat betekent dat er weer een Turkse ambassadeur in Den Haag komt en een Nederlandse ambassadeur in Ankara. Dat meldt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

De betrekkingen met Turkije staan zwaar onder druk sinds de regering in maart vorig jaar twee Turkse ministers verbood om in Nederland campagne te voeren voor hun president Recep Tayyip Erdogan.

De Turkse minister Kaya kwam toch en probeerde via een list via Duitsland naar het Rotterdamse consulaat te rijden. Daar hadden zich op dat moment honderden boze aanhangers van de Turkse president Erdogan verzameld.

In een zijstraat van het consulaat werd de minister door een zwaar bewapende eenheid van de politie tegengehouden. Er ontstond een patstelling, waarbij een schietpartij dreigde tussen agenten en beveiligers van de Turkse minister.

Uiteindelijk werd de minister uit haar auto gepraat, in een andere auto gezet en onder politiebegeleiding teruggereden naar de Duitse grens. Premier Rutte en burgemeester Aboutalab reageerden diezelfde nacht nog woedend over de handelswijze van Turkije.



Oneens

Naast gesprekken op ambtelijk niveau had Blok zelf de afgelopen maanden twee keer een ontmoeting met zijn Turkse collega Mevlüt Çavusoglu, in de marge van NAVO-bijeenkomsten. Dat heeft er mede toe geleid dat de betrekkingen worden genormaliseerd.

In die gesprekken hebben de twee bewindslieden vastgesteld dat ze het oneens blijven over de gebeurtenissen van maart vorig jaar. Maar juist daarom is het volgens Blok belangrijk om een ,,volwaardige diplomatieke relatie'' te hebben.