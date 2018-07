Deel dit artikel:











Duizel in het Park in actie voor meer biodiversiteit in de wijk Arabella Aartrijk en Jop Japenga op zoek naar groene verbindingen stepstone

Festival Duizel in het Park, begin augustus in Rotterdam-Blijdorp, is samen met andere partners en buurtbewoners op zoek naar ideeën voor meer groene verbindingen in de wijk.

Meer groene verbindingen voor bijen, vlinders en egels

Hoe zorgen we ervoor dat egels beter hun weg vinden of dat vlinders en bijen stuifmeel beter verspreiden?" Duizel in het Park is niet alleen een festival met literatuur, theater en kunst in het Vroesenpark in Rotterdam, Duizel wil zich het hele jaar inzetten voor een duurzame toekomst. Stepstones

Dit jaar hoopt Dit jaar hoopt Duizel in het Park, samen met buurtbewoners, Afdeling Buitengewone Zaken en Stadskwekerij De Kas op meer groene verbindingen in de wijk. Met brainstormsessies en groene excursies door de wijk Blijdorp, hoopt het festival op creatieve oplossingen hiervoor. Chris Natuurlijk hoort er meer over van de initiatiefnemers. Luister zaterdag 21 juli naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk. Vanaf 08:00 uur bij Radio Rijnmond.