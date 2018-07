Deel dit artikel:











Tweede editie Reggae Rotterdam: "Alles is veranderd dit jaar" Foto: opbouw Reggae Rotterdam

De opbouw van Reggae Rotterdam is in volle gang. Het veelbesproken festival vindt dit weekend plaats in het Kralingse Bos. De eerste editie in Het Park bij de Euromast was vorig jaar uitverkocht, maar er waren veel problemen. "Alles is veranderd. Ik heb veel geleerd van die eerste editie", vertelt Festivalorganisator Uriah Arnhem.

Bezoekers klaagden vorig jaar onder meer over te lange rijen, het eten en het slechte geluid. Daar heeft Arnhem nu van geleerd: "Mensen kunnen drinken en we hebben ook een foodfestival gecreëerd. Het kan eigenlijk niet op. We zijn twee keer zo groot", vertelt de enthousiaste organisator. Hij verwacht dat de problemen met de rijen en het eten nu tot het verleden behoren. De entreeprijs is hetzelfde gebleven. "Dat hebben we ook als gebaar gedaan. Ik neem klachten serieus. Ik steek mijn hand echt wel in eigen boezem als het gaat om zaken die niet goed zijn gegaan", zegt Uriah. De organisator verwacht 15 duizend bezoekers. Uriah kijkt vooral uit naar de optredens van de Jamaicaanse artiesten Yellowman en Jimmy Cliff. "Dat zijn wel echt giganten", besluit de organisator.