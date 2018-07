Rijkswaterstaat: sleepboot zo snel mogelijk bergen

Het is nog niet duidelijk wanneer de twee schepen in de Oude Maas, ter hoogte van de Botlekbrug, geborgen gaan worden. "Het moet wel zo snel mogelijk gebeuren", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Een sleper en een zeilboot zaten aan elkaar vast toen één van de twee zonk, ter hoogte van de Botlekbrug. "En die sleper was helemaal afgetankt met stookolie", gaat de woordvoerder verder. "We moeten absoluut voorkomen dat die olie in het water komt."

Rijkswaterstaat overlegt op dit moment met de verzekeraars van de gezonken schepen. "Die verzekeraars mogen nu een plan van aanpak maken over hoe de schepen geborgen moeten worden. Als ze daar vandaag niet mee komen, gaan we het morgen zelf doen", vertelt de woordvoerder.

Oorzaak

Volgens een woordvoerder van de brandweer liep er water in een van de twee schepen. Daardoor trok het ook het andere schip onder water. Welke van de twee schepen als eerste zonk is niet duidelijk.

De eigenaar van de sleper, de Mustang, is het Zwijndrechtse Sharondi bv. De eigenaar laat weten dat hij vooral opgelucht is dat er bij het ongeluk niemand gewond is geraakt. "Verder is het bergen en een verzekeringskwestie", laat hij weten.

De brug is overigens gewoon beschikbaar voor het scheepvaart- en wegverkeer. De schepen liggen volgens het Havenbedrijf Rotterdam buiten de vaarwegmarkering. "Passerende schepen moeten hun snelheid aanpassen, maar er is geen sprake van stremming", meldt woordvoerder Tie Schellekens.