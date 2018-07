Deel dit artikel:











Oude Marot ligt nu aan Dordtse kade Franse motor Marot Elio Barone wil de Marot als centrumschip op toekomstige Leefwerf De Biesbosch stoomsleper Pieter Boele escorteerde de Marot vrijdag naar Dordrecht

De Marot is aangekomen op z’n nieuwe ligplaats in Dordrecht. Het schip, een zogenoemde Franse motor, is aangekocht door de Vereniging De Binnenvaart en gaat voorlopig fungeren als uitbreiding van het binnenvaartmuseum.

De vereniging wilde niet dat het schip na 65 jaar beroepsvaart onder de slopershamer komt: “Het is een historisch schip, één van de in totaal 120 die er gebouwd zijn”, zegt Jos Hubens, ambassadeur van de Binnenvaart. Het binnenvaartmuseum, dat ligt aan de Dordtse Stadswerven, bestaat nu nog uit de historische duwboot René Siegfried en een LASH-bak, een enorme drijvende container. De Marot komt daar nu bij. In de nabije toekomst moet het schip onderdeel worden van Leefwerf De Biesbosch. Dit is een plan, waarbij ‘varend erfgoed’ wordt afgemeerd in de oude insteekhaven van de Stadswerven, die dan ook een soort museum wordt. “Na de Tweede Wereldoorlog speelden de Franse motoren een grote rol in de wederopbouw van West-Europa”, weet Hubens, “ze zijn gebouwd in de VS en Canada en maakten deel uit van de Marshall-hulp.” De Marot is de tweede aanwinst van Vereniging De Binnenvaart in korte tijd. Op 4 juli kocht De Binnenvaart al de Veerdienst 3 van de gemeente Dordrecht aan. Dat schip wordt verhuurd voor feesten en uitjes.