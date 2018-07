Rijnmond helpt op de Buutenplaets in Ooltgensplaat

Een oud schip waar op geklommen kan worden, een plek waar je hutten kan bouwen en een speelplaats waar je je kan uitleven met water en zand. Op de Buutenplaets in Ooltgensplaat is genoeg te doen. Verslaggever Jelle Gunneweg steekt daar vrijdag de handen uit de mouwen.

Een aantal maanden geleden is het Kaapschip, dat voorheen op Katendrecht lag, overgebracht naar Goeree-Overflakkee. Dat schip maakt nu onderdeel uit van de speelplaats.



"We moeten het schip schoonmaken, kabelrollen het terrein op rijden en klimgrepen op de boeg van het schip monteren", zegt Kees, voorzitter van de Buutenplaets. Maar Jelle is al eerder aan de slag gezet: "Ik heb al wel zweet op mijn voorhoofd", zegt Jelle. "Er zijn al ramen gelapt en ik heb al wat rollen gerold."

De Buutenplaets is bedacht om ook aan de oostkant van Goeree-Overflakkee recreatieve dingen te hebben voor bewoners, legt secretaris Wim uit. "Het is een prachtige plek, niemand weet het te liggen. Als je er bent is het een oase van rust. Het is aan het water. Het schip geeft het net wat extra's", vertelt hij.

Ongelooflijke klus

Dat schip op de kade krijgen, viel nog niet mee. "Dat is een ongelooflijke klus geweest. We hebben het enorm onderschat." Ook de kosten om het schip op Flakkee te krijgen, vielen tegen.

Maar het enthousiasme dat de mannen van de Buutenplaets terug krijgen, maakt veel goed: "We vinden het hartstikke leuk. Vooral als je ziet wat voor waardering iedereen ervoor heeft."