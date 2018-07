Deel dit artikel:











Voetganger overleden na aanrijding door vuilniswagen Foto: MediaTV

Een vrouw is vrijdagmiddag in Ridderkerk overleden nadat ze werd aangereden door een vuilniswagen. Het ongeval vond plaats in de Jan Steenstraat, achter winkelcentrum Ridderhof.

Hulpverleners hebben nog geprobeerd de voetgangster te reanimeren. Dit mocht niet meer baten. Onduidelijk is nog hoe het fatale ongeluk kon gebeuren. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht.