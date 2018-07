Duurzaam wonen in 'een geheimpje' op Flakkee

"Je moet van het eiland af om de rest van de wereld te zien. Dan kom je erachter dat dit de mooiste plek is." De mening van Manel van der Sleen over Goeree-Overflakkee is duidelijk.

Manel woont in Oostdijk, een 'geheimpje' verborgen tussen de dorpen Goedereede en Ouddorp. Ze liet daar een duurzaam huis bouwen. Duurzaamheid is een belangrijk en terugkerend thema op het eiland.



"Het idee was om een huis te bouwen, alsof het er al vijftig jaar stond. Dat is denk ik wel goed gelukt", vertelt Manel. "Het is een authentiek huis, maar wel duurzaam en modern."

Dat duurzame begon al bij de materialen die zijn gebruikt voor de bouw. "Het is een houten skelet. Er is weinig beton gebruikt. Beton is namelijk iets dat we moeilijk kunnen hergebruiken", vertelt Manel.

Op het dak liggen tweedehandsdakpannen. De woning wordt voornamelijk verwarmd op elektriciteit. "Maar als het echt erg gaat vriezen, is er een back-up op gas."



Daarmee is het duurzaamheidsproject van Manel nog niet klaar. "Ik zou nog meer zonnepanelen willen. En een elektrische auto, als die range omhoog is gegaan."

Ze vindt wonen op het eiland geweldig, vertelt ze. "Mijn dochtertje gaat hier heerlijk opgroeien. Het gras is altijd groener aan de overkant zeggen ze, maar niet hier. Hier is het gras het groenst."