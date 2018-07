Waterpolomannen naar tussenronde op EK

De Nederlandse waterpoloërs hebben vrijdag zich gekwalificeerd voor de tussenronde op het EK in Barcelona. Oranje was met ruime cijfers te sterk voor Turkije: 22-5.

Het team van de Rotterdamse bondscoach Robin van Galen had de eerste twee groepswedstrijden verloren. Eerst was wereldkampioen Kroatië met 15-8 te sterk. Daarna zegevierde Griekenland met 12-7. Oranje moest dus Turkije verslaan om verder te komen in het toernooi.

In de tussenronde moet Nederland het zondag opnemen tegen vice-wereldkampioen Hongarije. Tijdens de World League verloor Oranje twee keer tegen de Hongaren.