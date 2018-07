ARCHIEF RIJNMOND 15 juli 2018 - Binnenwereld

Afgelopen week heb ik stilgestaan bij het verschil tussen ‘binnenwereld’ en ‘buitenwereld’. Tussen hoe je jezelf van binnenuit ervaart, en hoe mensen je van buitenaf zien.

Er zullen vast luisteraars en lezers zijn die denken: dat is een vakman, die Vonk van de radio. Die kan wat. Die heeft oren, en een stem, en kennis.

Maar in mijn eigen beleving … doe ik maar wat.

Ga even mee.

Ik knap oude platen op in de computer.

Met heel aardige resultaten, maar les heb ik er nooit in gehad.

Ja, een paar keer heb ik bij een top-restaurateur gekeken hoe hij het doet. Ik heb ook weleens ervaringen met anderen uitgewisseld. Maar ik doe het grotendeels op gevoel.

Ik maak opnames bij allerlei gelegenheden, soms met een hele batterij aan microfoons. Thuis mix ik alle sporen tot een geheel.

Nooit onderricht in gehad. Ik drijf op wat ervaringsfeiten. En ik probeer kritisch te luisteren.

Programma’s presenteren op de radio, en voorheen op tv. Misschien heeft deze of gene me wel eens een aanwijzing gegeven, maar ik ben het op zeker moment gewoon maar gaan doen.

Mensen ‘interviewen’: zelfde laken een pak.

Nu en dan heb ik in de montage gemerkt wat wel of niet werkt.

Maar de eerste School voor de Journalistiek moet ik nog van binnen zien.

Teksten schrijven: ook nooit doelgericht onderwijs in gehad. Wel altijd leuk gevonden, en er op zekere dag mee naar buiten getreden, via een huis-aan-huisblad, daarna een dagblad, en door naar tijdschriften en radio en tv.

In mijn eigen beleving stellen mijn zogenaamde ‘kennis’ en kunde niet heel veel voor. Veel ervan is wat mij betreft van het kaliber: onder een afdakje sta je droog.

Het is niet dat ik word geplaagd door grote onzekerheid, dat ik ontevreden ben met wat ik presteer, of dat ik bang ben om door de mand te vallen of zo. Maar wat ik wéét en kàn voelt voor mijzelf als enorm vanzelfsprekend aan. Als een verzameling open deuren. Wat ergens vanbinnen leidt tot het gevoel dat het niet zó veel voorstelt.

Is niet erg.

Ik vermoed dat de meeste mensen dat gevoel kennen, in zekere mate. Want ja, wat jij kan, dat is voor jou gesneden koek. Dat is gewoon. Je weet niet beter.

Of zijn er ook mensen voor wie dat minder geldt?

Dat vroeg ik me van de week af.

Mijn vrouw heeft laatst een enkel lelijk gebroken en daar moest ze aan worden geopereerd. Afgelopen week zou het gebeuren, en een dag voor de operatie hadden we een gesprek met de chirurg die het mes zou hanteren.

Geduldig legde hij uit wat er was afgebroken en hoe hij dacht dat weer aan elkaar te zetten. Een plaatje hier, wat schroeven daar, en misschien een pen van voor naar achteren. We hadden het verder over mogelijke complicaties en over wat mijn vrouw kon verwachten aan pijn en revalidatie.

De chirurg klonk vertrouwenwekkend.

Zeer vertrouwenwekkend.

Hij maakte op mij de indruk … dat hij wist wat hij deed.

Of ging doen.

Terwijl ik hem zo eens aankeek, vroeg ik me af of hij ergens van binnen óók wel eens het gevoel heeft dat het niet zo veel voorstelt wat hij doet. Stukkies van mensen afsnijden, hier en daar wat leeg lepelen, wat botten aan elkaar vastschroeven. Zou ook hij in relativerende termen denken over zijn eigen vaardigheden?

Of is er wat dat betreft toch wel een duidelijk verschil tussen iemand met een langdurige, deels technische beroepsopleiding en een, nou ja, door de wind voortgedreven geest in de min of meer creatieve sector?

Ik weet het niet.

Maar voor het resultaat maakt het misschien weinig uit.

Die chirurg had later dezelfde boodschap als die ik geregeld in gedachten uitspreek na de zoveelste opgeknapte plaat, gemaakte montage of gepresenteerde uitzending: operatie geslaagd.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

2. Doe-het-zelver – Cornelis Pons

GA JE MOND SPOELEN

3. Als de stront de ventilator raakt - Ga je mond spoelen

4. Slecht tot op het bot - Ga je mond spoelen

5. Ga je mond spoelen - Ga je mond spoelen

NIEUW NIEUW NIEUW

6. De dag dat Jan zal sterven – Izak Boom

7. Kralingse Bos - Simon Stokvis

BLIND VERTROUWEN

Eigen opnames van optreden van het Rotterdamse trio Blind Vertrouwen, 4 juli 2018, Huis der Zotheid.

8. Rotterdam bijvoorbeeld - Blind Vertrouwen

9. Crooswijk - Blind Vertrouwen

10. Kralingse Bos - Blind Vertrouwen

AANKONDIGINGEN

11. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

12. We gaan naar buiten – Jenny Arean

13. The summer knows – Mike Boddé & Hermine Deurloo