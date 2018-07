Deel dit artikel:











Negatief duikadvies scheepswrak Grevelingenmeer Foto: het wrak in de Grevelingen

Staatsbosbeheer raadt duikers af om nog te duiken rond het duikwrak Le Serpent in het Grevelingenmeer. In mei liep een duik bij het scheepswrak fataal af voor twee duikers. Het zicht in het wrak is troebel waardoor de ruimtes onoverzichtelijk kunnen zijn.

Mogelijk wordt er na overleg met onder meer de veiligheidsregio en de Onderwatersport Bond nog meer maatregelen genomen. Totdat het duidelijk welke voorzorgsmaatregelen dat zijn, wordt het duiken bij Le Serpent afgeraden. In de Grevelingen liggen nog twee andere duikwrakken: de Rat en Zeehond. Het negatieve duikadvies gaat niet op voor deze wrakken.