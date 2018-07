Belgische terreurverdachte opgepakt in Schiedam

In Schiedam is woensdag een Belgische terrorismeverdachte opgepakt. Het gaat om de 27-jarige Halil K. Dat meldt de NOS.

De man wordt sinds vorige maand internationaal gezocht voor terrorisme. Halil K. staat bekend als gewelddadig en vuurwapengevaarlijk.

De politie heeft onder meer een woning in Schiedam doorzocht. Daarbij zou zijn gezocht naar computers. Halil K. liep tegen de lamp bij een controle.

Justitie in Brussel bevestigt de arrestatie van een Belgische man op verdenking van een terroristische organisatie. Maar of het gaat om de man in Schiedam wordt niet bevestigd.