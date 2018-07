Papendrechtse Brug is weer open

De Papendrechtse Brug is dicht Foto: Frank Berkhout

"De slagbomen van de Papendrechtse Brug geven er de brui aan", liet Rijkswaterstaat vrijdagmiddag weten. Om een nog onbekende reden zijn de slagbomen bijna een uur dicht geweest. De N3 is in beide richtingen weer open.

Net na 15:00 uur gingen de slagbomen van de brug dicht. Monteurs hebben tegen 16:00 uur de brug weer geopend voor het verkeer.

De Papendrechtse Brug is vanaf vrijdagavond 22:00 uur tot maandagochtend 05:00 uur dicht voor automobilisten, dan is de afsluiting wel gepland. De brug krijgt een nieuwe laag asfalt. Fietsers kunnen wel brug over.