Zaterdag is Chris Natuurlijk in dubio

Terug naar Flardinga

Op 29 juli is de Slag bij Vlaardingen precies duizend jaar geleden. Karin de Roos, schrijfster van de historische roman Dubio, gaat terug naar de tijd toen Vlaardingen nog Flardinga was.

Duizel in het Park: meer dan een festival

Duizel in het Park staat voor de deur, een festival in het Vroesenpark in Rotterdam. Maar het festival wil meer zijn dan een festival. Het wil ook de buurt groener en leefbaarder maken en de biodiversiteit vergroten.

Natuurhuis Numansdorp verwelkomt huiszwaluw

In Numansdorp staat een huis dat wordt omgetoverd tot natuurhuis. Nu al is het een walhalla voor de huiszwaluw.

Rotterdam Zingt

We kunnen zaterdag in Rotterdam weer zingen; van smartlap tot popsong... Iedereen zingt mee met Rotterdam Zingt.