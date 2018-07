Weercolumn Ed Aldus: zomer gaat verder in hogere versnelling!

Zomer gaat verder in hogere versnelling!

De zomer is in volle gang en is hard op weg om records te breken. Weerman Ed Aldus geeft duiding en vertelt wat er ons nog te wachten staat:

Al wekenlang hebben we te maken met een geblokkeerde drukverdeling. Normaal maken depressies boven de Atlantische Oceaan met bijbehorende storingen de dienst uit, maar de afgelopen maanden zagen we steeds een krachtig hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan met een uitloper richting Scandinavië.

Door dit hoge drukgebied kunnen storingen niet doordringen tot onze omgeving en blijft het kurkdroog. Hierin komt de komende 10 dagen geen verandering. De gehele zomer is er op Rotterdam Airport nog maar 21,4 mm aan neerslag gevallen. De meeste regen viel op een 1 juni, toen viel er 15,5 mm. Voorlopig is er totaal geen regen in aantocht zodat we volgende week zelfs het recordjaar 1976 voorbij gaan. (zie kaartje van het KNMI)

Tropische dag

In onze regio is het nog altijd wachten op de eerste tropische dag van het zomerseizoen 2018. De hoogste maximumtemperatuur dateert van 16 juli met op Rotterdam Airport een maximum van 29,9 graden. Vanaf volgende week echter gaat de zomer in een hogere versnelling en komen tropische temperaturen uiteindelijk binnen handbereik.

Hitte golf

Voor een hittegolf moet de temperatuur op vijf achtereen volgende dagen uitkomen op tenminste 25,0 graden, waarvan op drie dagen tenminste 30 graden. De kans op een regionale hittegolf is op dit moment in het oosten van het land beduidend groter dan in het westen.

De kans op een landelijke hittegolf bedraagt op dit moment ongeveer 80 procent en voor het Rijnmondgebied is dat 60 procent. Mocht het zover komen dan is er waarschijnlijk pas volgende week vrijdag sprake van een landelijke hittegolf. De langste hittegolf kwam voor in 1975 en duurde 18 dagen.

Hitteplan

Als de verwachting uitkomt dan wordt volgende week overgegaan op het nationale hitteplan. Daarvoor is geen hittegolf nodig, maar het KNMI kijkt dan naar een periode waarbij de temperatuur op tenminste 4 dagen uitkomt op 27 graden.

Bij warm weer lopen vooral ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht een risico waardoor het hitte protocol van kracht wordt. Tot op heden staat de zomer op Rotterdam Airport op de zesde plaats van warmste zomers sinds het begin van de waarnemingen in 1956. In De Bilt (landelijk) staat de zomer op dit moment op een derde plaats sinds de waarnemingen begonnen in 1901.