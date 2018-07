Deel dit artikel:











De Rijnmond Zomertoer LIVE vanuit Ouddorp Strandtheater Houten Kaap.

De Zomertoer van deze week wordt afgesloten in Rijnmond Nu op Goeree Overflakee! De mobiele studio is neergezet in Strandtheater Houten Kaap in Ouddorp! We gaan streekproducten proeven, presentator Ruud de Boer probeert het Flakkees dialect te doorgronden en je krijgt een bak met tips hoe je meest kunt genieten van Goeree Overflakkee.

Geschreven door Ruud de Boer

Geschreven door Ruud de Boer