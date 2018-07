Deel dit artikel:











Thorsdottir naar EK turnen: 'Wonder dat ik vrijwel fit ben' Eythora Thorsdottir (Bron: ANP - Mircea Rosca)

Eythora Thorsdottir is geselecteerd voor het EK turnen volgende maand in Glasgow. De turnster uit Poortugaal is blij dat zij na een aantal blessures aan dit kampioenschap mag meedoen. "Anderhalve maand geleden was ik nog geblesseerd aan mijn rug en voet. Het is een wonder dat ik vrijwel fit ben", vertelt zij op Radio Rijnmond.

"Het EK was anderhalve maand geleden zeker nog niet in the picture. Ik heb hier hard voor moeten werken. Samen met het fysioteam ben ik weer fit geworden", aldus Thorsdottir, die vorig jaar in het Roemeense Cluj twee medailles op de Europese kampioenschappen veroverde. 'Nog niet op mijn niveau' In Schotland hoopt Thorsdottir individueel mee te doen aan de meerkamp. "Maar het hangt ervan af waar de bondscoach mij in wil zetten. De kwalificatie bepaalt de meerkamp- en teamfinale." Zij behoort ook in het Nederlandse landenteam op het EK, dat van 2 tot 12 augustus wordt gehouden. In Schotland hoopt Thorsdottir individueel mee te doen aan de meerkamp. "Maar het hangt ervan af waar de bondscoach mij in wil zetten. De kwalificatie bepaalt de meerkamp- en teamfinale." Zij behoort ook in het Nederlandse landenteam op het EK, dat van 2 tot 12 augustus wordt gehouden. "Ik ben nog niet helemaal op mijn niveau wat ik tijdens de Olympische Spelen was", zegt Thorsdottir, die zonder verwachtingen naar het EK gaat afreizen. "Maar ik ben wel op de goede weg. Het is eigenlijk een weg naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo." Luister hierboven naar het volledige gesprek met Thorsdottir op Radio Rijnmond.