Brand bij Shell-tankstation Hofplein geblust Foto: Media TV Van bovenaf gezien. Foto ingestuurd

Het Shell-tankstation aan de Schiekade in Rotterdam en twee aangrenzende gebouwen was vrijdag aan het begin van de avond ontruimd door de brandweer. Een elektriciteitshuisje naast de wasstraat van het station stond in brand.

Bij de bluswerkzaamheden kwam veel rook vrij. De brandweer adviseerde mensen in de omgeving om de ramen en deuren gesloten te houden. Bij de brand zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Stedin moest de stroom van het elektriciteitshuisje halen zodat er geblust kon worden. "Het duurde even voor de stroom eraf gehaald kon worden en dus kwam veel rook vrij", legt een woordvoerder van de brandweer uit. Daardoor is besloten de omliggende kantoorpanden te ontruimen. Daar waren nog een paar mensen aan het werk. Een woordvoerder van Stedin meldde dat 27 huishoudens en kantoren in de buurt van het tankstation zonder stroom zaten. Vanwege de brand waren de verkeerslichten op het Hofplein uitgevallen. Verkeersregelaars waren aan het werk gezet. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij de brand. Een persoon kwam tijdelijk vast zitten in de lift van een aangrenzend pand. Het tankstation was door werkzaamheden niet in gebruik. De pompen van het tankstation zijn wel uitgezet. Het treinspoor loopt langs het terrein, maar het treinverkeer ondervond geen hinder van de brand. ​