Directe omgeving shell-tankstation Hofplein ontruimd

Het Shell-tankstation aan de Schiekade in Rotterdam en twee aangrenzende gebouwen zijn vrijdagmiddag ontruimd door de brandweer. Een elektriciteitshuisje naast de wasstraat van het station staat in brand. De pompen van het tankstation zijn uitgezet.

Bij de bluswerkzaamheden komt veel rook vrij. De brandweer adviseert mensen in de omgeving om de ramen en deuren gesloten te houden. Mogelijk komt asbest vrij, dus 'blijf uit de rook', zegt de brandweer.

Stedin heeft de stroom van het elektriciteitshuisje gehaald zodat er geblust kan worden. Een woordvoerder van Stedin meldt dat 27 huishoudens en kantoren in de buurt van het tankstation zonder stroom zitten. Vanwege de brand zijn de verkeerslichten op het Hofplein uitgevallen. Verkeersregelaars leiden nu het verkeer.

Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij de brand. Een persoon kwam tijdelijk vast zitten in de lift van een aangrenzend pand. Het tankstation was door werkzaamheden niet in gebruik.

Het treinspoor loopt langs het terrein, maar het treinverkeer ondervindt geen hinder van de brand.

