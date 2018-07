Deel dit artikel:











Shell-tankstation Hofplein ontruimd Foto: Media TV

Het Shell-tankstation aan de Schiekade in Rotterdam is vrijdagmiddag ontruimd door de brandweer. Volgens de wijkagent staat een elektriciteitshuis van Stedin in brand. De pompen van het tankstation zijn uitgezet.

Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij de brand. Het treinspoor loopt langs het terrein, maar het treinverkeer ondervindt geen hinder van de brand. Het tankstation was door werkzaamheden niet in gebruik. ​