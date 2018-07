IJsbroers Mouloud en Hadid gooiden het roer om

Het ijs is er heerlijk, maar het verhaal van de broers achter 'De IJskar' bij Stadion Feijenoord is minstens zo smakelijk. Als kind verhuisden Mouloud en Hadid van Marokko naar het Rotterdamse Noordereiland. Ze leken voorbestemd voor een carrière in de bankwereld, maar dat liep anders.

De ijszaak van de broers staat op de Veranda bij De Kuip. Alleen een oer-Rotterdams architectonisch hoogstandje mocht daar van de gemeente aanspraak maken op een plekje. Het idee van Mouloud en Hadid om een ijszaak te maken in twee oude zeecontainers kreeg groen licht. Hun zaak is volgens de broertjes El Hadji een ode aan de Rotterdamse haven.

Hadid (34) kan zich nog vaag herinneren hoe hij als 4-jarige arriveerde in Rotterdam. Zijn broer Mouloud (38) weet dat beter. "Zit ik in de klas op de basisschool, komt mijn huilende broertje binnenlopen. Die zocht mij, hij mistte zijn broer. Dat beeld is me altijd bijgebleven."

Verandering

Het zou goed komen met de broers. Sterker nog, ze deden het zo goed op school dat ze allebei met mooie diploma's als jonge talenten richting de bancaire sector stroomden. Mouloud strandde daar bij een grote ontslagronde tijdens de financiële crisis en toen besefte Hadid dat hij graag zelf iets wilde opbouwen. Hij werkt nog steeds als consultant, maar steekt vooral veel tijd in hun ijsjes.

Terwijl hij naast zijn vroegere basischool Noordereiland staat, ziet Hadid een rode draad door zijn leven. "Verandering is nodig om verder te komen. Ook al doet het soms pijn, verandering is een goede zaak."

Oma's appeltaart

"Het begon als grapje", lachen ze over de ommezwaai naar ijs. "We gaan gewoon ijs verkopen", zeiden we. "En dat zijn we gaan doen. IJs is een vrolijk product en we willen mensen blij maken. We hebben wel de lat hoog gelegd en wilden alleen het beste ijs verkopen."

Het avontuur met smaken als 'oma's appeltaart, kokosmakroon en cheesecake' begon met hun IJskar op de Vuurplaat en sinds een paar weken dus ook vanuit de IJscontainer. Dat dat allebei op Rotterdam-Zuid is, mag geen verrassing heten. "Wij zijn 100% jongens van Zuid. Feyenoorders. En trots dat we nu naast De Kuip staan."

Het verhaal van Mouloud en Hadid is bovenaan deze pagina uitgebreid te zien in het programma 'Onze Man op Zuid.