Deel dit artikel:











Alles herbivoorvega bij Jack Bean alias Sjaak Bonestaak

Na diverse local organic-strekenproducten geleverd te hebben in '13' aan de Schiedamse Vest was het voor chefkok Pepijn Schmeink de hoogste tijd, neen zelfs veel later al om vlees te laten voor wat het is en helegaar voor het plantaardige te gaan.

Nu zijn er criticasters die stellen als je dieren dan niet mag eten, waarom zijn ze dan van vlees gemaakt en daarom ben ik allesbehalve plantaardig, want waarom zou je alle voedsel van het dier opeten en 'm zo een (te) langzame dood laten sterven, maar daar hebben Pepijn en Mathijs Huis in 't Veld z'n compaan geen boodschap aan. Ze profileren zich aan het Weena 702 met '100% vega orientated or complete plant-based fast-cuisine' en de beide eigenaren willen vanuit Rotterdam als bakermat uiteindelijk wereldwijd de mileu-bewuste consument van hun unieke concept voorzien. Carnivoor en -na-adept Jack F Kerklaan liet zich herbi-depeppi verrassen plompverloor....