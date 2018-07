Deel dit artikel:











Diekdag in Middelharnis: 'de weergoden zijn ons iets té goed gezind' Diekdag in Middelharnis

In het centrum van Middelharnis is het vrijdagmiddag gezellig druk. In het Flakkeese dorp is de eerste Diekdag van dit jaar met een braderie en verschillende activiteiten.

De Diekdag is een terugkerend evenement in Middelharnis. Dit jaar vullen de straten zich van 20 juli tot en met 10 augustus elke vrijdag met kraampjes en bezoekers. "Wij organiseren al meer dan 40 jaar deze braderie", vertelt Leon Jordaan van de organisatie. "Het is voor toeristen, maar ook voor de plaatselijke bevolking." Hoewel er behoorlijk wat volk rondloopt, is het rustiger dan normaal gesproken. "Het is te heet. Maar daar doe je niks aan. De weergoden zijn ons iets té gunstig gezind." Meer dan een braderie

De Diekdag is meer dan alleen een braderie. Elke week heeft de organisatie een extraatje geregeld. Deze week zijn er demonstraties van de plaatselijke manege, volgende week is er een grote markt met streekproducten en de week erop is er een rondrit met tractoren. De Diekdag is meer dan alleen een braderie. Elke week heeft de organisatie een extraatje geregeld. Deze week zijn er demonstraties van de plaatselijke manege, volgende week is er een grote markt met streekproducten en de week erop is er een rondrit met tractoren. "Naast de toestroom van Voorne-Putten, hebben we ook veel Belgen en Duitsers die de weg naar Middelharnis weten te vinden", zegt Jordaan. "Je hoopt dat de bezoekers de gezelligheid van het dorp een keer ervaren en vervolgens eens terugkomen. Dat is de bedoeling." Zes weken lang trekken verslaggevers door de regio tijdens de RTV Rijnmond Zomertoer. Elke week wordt een deel van het Rijnmondgebied uitgelicht op tv, radio, de website en social media. De verhalen en reportages van deze weken zijn hier terug te vinden.