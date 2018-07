Deel dit artikel:











Binghamdekzeilen Pieter van Vollenhoven basis Freitagtas?

Of het duurzame Zwitserse dekzeiltassenmaker Freitag ook Schiedams beschuttingszeilmateriaal in hun producten verwerkt van de Schiedamse Binghamfabrikant, de firma die ooit door de vader van Prins Pieter van Vollenhoven is opgericht, is vooraslnog niet niet te achterhalen, maar wereldwijd populair is het merk ontegenzeglijk.

Vlogger Jack F Kerklaan was er daarom dan ook als de kippen bij om de eerste Rotterdamse Freitag-Flagstorefranchiser de unieke vehikel-onderdelenmerites te inspecteren en met piepjonge zetbazin Jade alle bijzondere herbewerkingswaar door te nemen. Het concept dat de afvalberg aanzienlijk helpt slinken én de plastic-soep dito miniseren verdient naar het uitzicht bemeten van onze cleanere life-style propagandeur absoluut navolging en dus omstandig geuite loftuit. De prijzige waterdichte recycletassen,-portefeuilles, opbergmappen, agenda's en andere kekke life-style-gebruiksvoorwerpen gaan levenslang mee en zijn dusdanig duurzaam baanbrekend gebleken dat het Zwitserse precisiewerkmerk inmiddels museale waarde in zich herbergt. Op naar de Oldebarnveltstraat waar Jade ondanks haar bij de opening gekwetste miniscus in haar knie al hulpvaardig de pijnverbijtend klaar staat.....