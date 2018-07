Honderd aansluitingen zonder stroom na brand bij Shell-tankstation Hofplein

Restaurants, een poppodium, kantoren en huishoudens ondervinden hinder van de brand in een elektriciteitshuisje bij het Rotterdamse Hofplein. Voor de honderd aansluitingen zonder stroom moet een oplossing bedacht worden. "Gefaseerd worden ze weer aangesloten", zegt een woordvoerder van Stedin.

Rond 18:00 uur werd de omgeving van het tankstation bij Hofplein ontruimd. Een elektriciteitshuisje naast de wasstraat van het station stond in brand. Ruim twee uur later was het vuur gedoofd .

Gecancelde avond

De restaurants bij de Hofbogen zijn enkele van die aansluitingen zonder stroom. Door de storing heeft een restaurant zelfs alle klanten voor die avond moeten afzeggen. Verslaggever Esther Schalkwijk zag dat het personeel er maar het beste van maakte:

Restaurant de Jong loopt door de stroomstoring duizenden euro's omzet mis. Een paar deuren verderop valt ook een avond in het water: Poppodium en club BIRD zag zich genoodzaakt de geplande clubavond te cancellen.

De mensen op het terras van club BIRD konden nog wel dineren mits ze zin hadden in pizza. De pizza-oven van BIRD is namelijk houtgestookt.



FG Food Labs gaf niet en zette op de stoep een keuken op.