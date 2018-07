Deel dit artikel:











'Hét dialect van Goeree-Overflakkee bestaat niet' RTV Rijnmond Zomertoer

"Pau Heerschap (1945) is een dialectkenner uut Ouwdurp. Hie speekt duchte voor groepen over 't dialect.Weinig hae zo'n kennis vant Flakkeês as hie." "Ja, dat klopt wel", zegt Heerschap zelf over zijn Wikipediapagina die helemaal in het Flakkees is geschreven.

"Hét dialect van Goeree-Overflakkee bestaat niet", vertelt Pau Heerschap. Hij doet al meer dan dertig jaar onderzoek naar het dialect dat bestaat uit veel verschillende varianten. "Zelf spreek ik Ouddorps, maar buitenstaanders horen de verschillen niet." Het Flakkees bestaat uit vier groepen, ontdekte Heerschap. Je hebt het Goerees, Brabants Flakkees (Achthuizen en het katholieke deel van Oude-Tonge), Westflakkees (Nieuwe-Tonge tot het Haringvliet en het Oostflakkees (Den Bommel Ooltgensplaat en het protestantse deel van Oude-Tonge). Zeeuws, met wat invloeden van de Hoeksche Waard

Het zijn allemaal dialecten van het Zeeuws met invloeden van de Hoeksche Waard. Toch zijn er verschillen met het Zeeuws. Waar ze daar 'kes' zeggen, hoor je op Goeree-Overflakkee gewoon 'kers'. Ook wordt de 'h' wel uitgesproken, maar weer niet bij het Brabants Flakkees. "Op de vormschool moest ik als toekomstig leraar Nederlands wel wat klanken afleveren. Ik had bijvoorbeeld een dikke 'L' die ik moest afleren." Uitstervende taal

De dialecten zijn al erg oud, maar Heerschap verwacht niet dat ze nog een lange toekomst hebben. "De ouderen, mensen van mijn leeftijd, spreken het allemaal, jongeren voor een groot deel. Kleine kinderen hoor ik het niet meer doen." Over tien tot vijftien jaar zal een groot deel van de taal wel verdwenen zijn, schat de beschermheer van het Flakkees in. Je kunt niet alles behouden, geeft hij toe, maar zonde vindt hij het zeker. "Juist de specifieke dingen gaan eruit. De dingen die je eiland breed hoort, zullen nog wel even blijven." Snelcursus

"Als je de taal wilt leren, begin je bij de begroeting", vindt Heerschap. "Dat is 'heu'." Je spreekt het uit als 'heuuu'. Hoe heet je is op Goeree-Overflakkee: hou hiet joe? Voor meer luister het gesprek met Heerschap terug.