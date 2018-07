Deel dit artikel:











Merwedebrug dagen dicht in de richting van Papendrecht

De Merwedebrug is het hele weekend dicht voor groot onderhoud. De brug in de N3 krijgt onder meer een nieuwe slijtlaag. De weg in de richting van Dordrecht naar Papendrecht is daarom tot en met maandagochtend 05:00 uur afgesloten voor alle auto's.

De omleidingsroutes gaan via de A15 en A16 en staan aangegeven. Ook het scheepvaartverkeer moet een andere route volgen. Bromfietsers, fietsers en scootmobielen kunnen wel gebruik maken van de brug. Tijdens het onderhoud worden ook werkzaamheden uitgevoerd aan de bouten in het houten brugdek.