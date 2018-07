Excelsior creëert niets tegen Go Ahead Eagles: 0-0

Excelsior heeft het trainingskamp afgesloten met een doelpuntloos gelijkspel tegen eerste divisionist Go Ahead Eagles. De Rotterdammers hadden vrijdagavond moeite om het spel te maken en kwamen dan ook nauwelijks tot kansen. De ploeg uit Deventer was een aantal keer gevaarlijk, maar er werd in Terwolde niet gescoord.

Trainer Adrie Poldervaart vindt dat het beter moet. ''We zijn te weinig bepalend geweest en we hebben te weinig gecreëerd. Die mogelijkheden lagen er zeker. We begonnen goed, maar daarna werd het veld te lang en werden we slordiger.''

Vooral aanvallend kwam Excelsior dus te kort en dat geldt eigenlijk al voor heel de voorbereiding. ''Dat was al vanaf het begin al duidelijk. Excelsior is volop bezig. Er moet wat bij. De mensen die daar over gaan, zijn zich daar van bewust. Iedereen weet waar het aan mankeert, maar het moet een keer mee zitten.''

Stevens

Keeper Sonny Stevens stond tegen zijn oude club Go Ahead Eagles negentig minuten onder de lat. ''Er is nog geen keuze gemaakt wie er eerste keeper zal worden'', aldus Poldervaart.