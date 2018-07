Messaoud wil weer op 10 spelen: 'Snel een spits halen'

Excelsior wist vrijdagavond zijn vierde duel in de voorbereiding niet te winnen. Tegen PEC Zwolle (5-0 verlies) en tegen Go Ahead Eagles (0-0) werd er ook niet gescoord. Ali Messaoud hoopt dan ook dat er snel versterking komt. ''Met alle respect voor de jonge jongens die er nu lopen, maar je hebt ook kwaliteit nodig'', aldus de gelegenheidsspits.

Ali Messaoud staat uit nood in de spits, maar de middenvelder kon geen potten breken. ''Omdat het team mij daar nodig heeft sta ik in de spits. Er moet toch iemand staan, maar ik ben meer een nummer 10. Ik wil het liefst op nummer 10 spelen om me daar voor te bereiden op het nieuwe seizoen. We zijn drie weken bezig en ik heb nog geen wedstrijd op 10 gespeeld. Dat er een nieuwe spits moet komen is een feit, en snel ook.''

Op 11 augustus wacht voor Excelsior het eerste competitieduel met Fortuna Sittard. ''Het is nog maar drie weken tot de start van de competitie en dan moeten we wel spelers hebben die Excelsior punten gaan opleveren. We trainen hard. De trainer heeft zijn eigen filosofie en die brengt hij goed over op ons. Maar je kan niet onder stoelen of banken steken dat er meer bij moet. Spelers komen bij Excelsior altijd laat, maar ik denk dat er heel snel spelers, en zeker als eerste een spits, gehaald moeten worden'', aldus Messaoud.