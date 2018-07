'Goeree-Overflakkee verdient eigen streekproducten'

De eerste RTV Rijnmond Zomertoerweek op Goeree-Overflakkee wordt afgesloten met een rondje langs enkele streekproducten. Van kaas, ijs van Nashiperen (Aziatische peren) tot dieken en van bier tot rabarberchampagne.

Kruukplaetjes, Geotjes, dieken

Bakkerij Van Helden heeft diverse zoetwaren klaarstaan, allemaal typisch voor Goeree-Overflakkee, zoals de Geotjes, een eigen recept. "Ze zijn gebakken in de vorm van het eiland", vertelt bakker Peter van Helden. "Ze heten zo omdatniet lekker staat op de verpakking."

De dieken zijn dan weer vernoemd naar de dijken van het eiland. Een deel van de ingrediënten komt ook van Goeree-Overflakkee. "Noten, rozijnen en veel kruiden. Het is machtig, dus wij zeggen machtig lekker. Het is een diek van een slof."



De Kruukplaetjes zijn volgens de bakker echt iets van vroeger. "Iedereen maakte ze hier thuis, en nog hoor! Nog steeds maken huishoudverenigingen de Kruukplaetjes voor braderieën en goede doelen-acties." De bakkerij maakt ook ijs en als het even kan met een smaak van het eiland. "Bijvoorbeeld van de Nashiperen. Dat lijkt een appel, smaakt als een peer. In Nederland groeien ze alleen in Sommelsdijk."

Geitenkaas en jerseykaas van de Mekkerstee

Geitenboerderij de Mekkerstee op Ouddorp is niet alleen de producent van geitenmelk, het is ook een zorgboerderij waar 65 mensen voor de dagbesteding komen. "Van de geiten tot de kaasproductie en alles wat daarbij komt, is hier te volgen", vertelt Piet den Hartog, van de Mekkerstee.

De boerderij is zeker geen geheim op Goeree-Overflakkee: jaarlijks komen er 90 duizend bezoekers. Geitenmelk, -ijs en -kaas wordt op de boerderij gemaakt. Vooral de kaas is bekend, want die heeft al meerdere prijzen gewonnen.

"Het was een hobby en het is nu werk geworden. Het is een droom die uitkomt. Inmiddels werken ook een paar kinderen bij het bedrijf. Samen werken we aan een familiebedrijf voor de toekomst.

Rabarberbubbels met een recept uit 1496

"Het is helemaal biologisch dynamisch. Geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen. We hakken een stukje van de boven- en onderkant ervan. De rest wordt gebruikt", vertelt Cees Breedeland over zijn rabarber. Breedeland maakte al meer dan dertig jaar wijn van appels, druiven, bramen, rabarber en nog meer. Sinds vijf jaar maakt hij ook rabarberchampagne.

"Een dag zonder champagne is een gezondheidsrisico", zo zeggen wij." Het recept voor de Rabarberbubbels is al 'oeroud' en komt uit 1496. De bubbels worden gemaakt van de steel van de rabarber en er wordt champagnegist toegevoegd. "Het wordt dus echt op de champagnemanier gemaakt."



'Het eerste Flakkeese bier sinds de middeleeuwen'

"We hebben het met drie mannen opgericht, maar we wilden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ook een baan aanbieden", vertelt Kees van Solaes Brouwerij. "Daarnaast wilden we ook een kwaliteitsbier maken. Het speciale voor ons is juist die combinatie."

De mannen zijn er trots op dat ze de eerste Flakkeese brouwerij zijn sinds de middeleeuwen, hobbybrouwers niet meegerekend, en dat is Solaes Brouwerij zeker niet. Ze wonnen een prijs voor de meest bijzondere brouwerij van Nederland.

"We hebben een aantal vaste bieren, die zijn vernoemd naar de polders op het eiland. We maken ook bieren voor speciale gelegenheden." Natuurlijk proeven de brouwers ook graag van hun eigen drankjes. "Je moet er soms wel even van nippen", vertelt Dave.