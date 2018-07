Oud-marinier doet aangifte tegen advocaat Molukse kapers

De Rotterdamse oud-marinier Jannes de Jong doet maandag aangifte tegen Liesbeth Zegveld, de Ridderkerkse advocaat van de Molukse kapers die in 1977 een trein en een basisschool kaapten. Hij vindt dat de advocaat van de gijzelnemers de goede naam van de mariniers ten schande maakt. ''Dit is de wereld op z'n kop", vertelt hij.

De Jong was als negentienjarige marinier betrokken bij de bevrijdingsactie van de basisschool. Vier Molukse jongeren drongen toen basisschool De Meenthe binnen in Bovensmilde, in Drenthe. Zij gijzelden 105 kinderen en hun docenten. Tegelijkertijd werd een trein gekaapt.

Radeloze ouders

"Alle aandacht gaat nu naar de treinkaping bij de Punt, omdat daar doden zijn gevallen bij de bevrijding, maar de gijzeling van de basisschool was minstens zo dramatisch", vertelt De Jong. "De schoolkaping was heel heftig en triest. De radeloze ouders die op schoolplein stonden en niet bij hun kinderen konden was, dat was zo heftig. Die gegijzelde kinderen zijn nu rond de 50. Op sommigen van hen heeft dit afschuwelijke invloed gehad."

Na vier nachten werden de kinderen vrijgelaten. Er bleek een virus in de school rond te waren, dat achteraf expres bleek te zijn verspreid via het voedsel om de kinderen vrij te krijgen. Vier van de docenten bleven wel gegijzeld. Na drie weken werd de school ontzet en konden de gegijzelde leraren worden bevrijd. De kapers gaven zich over nadat de school was bestormd met pantserwagens.

Excessief geweld

"Binnen no-time hadden we die gijzelnemers gevangen genomen", vertelt De Jong. "Nu is het veertig jaar later, en komen de bevrijdingsacties bij de kapingen steeds weer in het nieuws. Het gaat nu al lang over of er wel of niet excessief geweld zou zijn gebruikt. In het begin dacht ik: het zal me worst wezen, maar het begon me steeds meer aan die berichten te ergeren."

De Jong vindt dat de Molukkers zichzelf nu als slachtoffer neerzetten, en dat daardoor uit het oog wordt verloren wat zij de gijzelaars hebben aangedaan.

"In maart ging ik naar een herdenking bij het provinciehuis. Een echtpaar kwam me bedanken. Zij zeiden: door jullie leven we nu al veertig jaar langer. Ze hadden tijdens die gijzeling echt gedacht dat ze dood zouden gaan, de situatie was levensbedreigend. Die man begon te huilen. Hij zei tegen me: 'ik vind het vreselijk dat de Molukse kapers zich nu als slachtoffers presenteren, terwijl het op ons zoveel invloed heeft gehad.''

Toen knapte er iets bij de Rotterdamse oud-marinier. "Ik dacht toen zelf ook: 'dit is van de zotte, dat we dit steeds maar weer over ons heen moeten laten komen.'' Hij kon maar een oplossing bedenken: de tegenaanval, een aangifte vanwege smaad en laster. Tegen de advocaat van de kapers, de Ridderkerkse Liesbeth Zegveld.

Hopen op aangiftes

De Jong vindt dat zij een verkeerd beeld schetst van de mariniers. "Zegveld beschuldigt ons en zet ons neer alsof we een doodseskader van de regering waren. Alsof we willens en wetens op mensen hebben geschoten. Mevrouw Zegveld heeft ook gezegd dat het geweldsmonopolie aan de regering is voorbehouden, en dat dat is geschonden. Dat is de wereld op z'n kop.''

Respect heeft hij altijd gehad voor de Molukse standpunten, benadrukt De Jong. "Ik heb hartstikke veel begrip voor het standpunt van de Molukkers, die zijn in de jaren vijftig echt een oor aangenaaid toen ze hier terechtkwamen. Dat ze dus kwaad zijn, kan ik me helemaal voorstellen.''

"Maar de middelen die ze gebruikten om hun punt te maken, dat was puur crimineel. Dat heeft heel veel leed veroorzaakt. Ik heb het uitgezocht: er zijn vijf kapingen geweest. Acht mensen zijn doodgeschoten. Die zijn gewoon vermoord. Ik wil niet iedereen over een kam scheren, maar de Molukkers profileren zich als slachtoffer."

Signaal

De aangifte is een signaal dat hij per se wil geven. "Ik hoop dat andere oud-mariniers het oppakken en een voorbeeldaangifte die ik op ons forum zet gaan invullen. Ik hoop dat dit druk zet op het Openbaar Ministerie om er iets mee te doen."

De Jong gaat maandag naar het politiebureau in Rotterdam.