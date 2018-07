Deel dit artikel:











Voorbijgangers vinden dode man in Ridderkerk Foto: Peter Stam Foto: Peter Stam Foto: Peter Stam Foto: Peter Stam

In de Crezéepolder in Ridderkerk is zaterdagochtend een dode man gevonden. Het slachtoffer lag in de buurt van het Nieuwe Veer. Hij is gevonden door een jongen en een meisje.

Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat lukte niet meer. De man had geen papieren bij zich. De politie heeft de vindplaats in de Crezéepolder afgezet en doet onderzoek.