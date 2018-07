Steekpartijen in Rotterdam en Schiedam

De politie heeft twee mannen aangehouden na een steekpartij op de Schiedamsedijk in Rotterdam. Ook in Schiedam werd een man zaterdagochtend gestoken.

In Rotterdam kreeg een 25-jarige man zaterdagochtend na een ruzie een mes in zijn rug.

Volgens de politie vielen de verwondingen mee. Het slachtoffer had zelf 112 gebeld.

De toedracht van de steekpartij in het centrum van Rotterdam is nog niet bekend. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Schiedam

Eerder in de ochtend was er ook een steekpartij in Schiedam. Die gebeurde op de Von Leibnizstraat. Iemand is daar rond 05:30 uur gestoken. Het slachtoffer liep volgens de politie een oppervlakkige verwonding op.

Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. Er is niemand aangehouden. Wat er precies is gebeurd in de Von Leibnizstraat in Schiedam, is nog niet bekend.