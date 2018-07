Mogelijk duizenden automobilisten onterecht geflitst bij Heinenoordtunnel

Duizenden automobilisten zijn mogelijk ten onrechte beboet op de A29 bij de Heinenoordtunnel. De politie had er niet mogen flitsen, bepaalde de rechtbank deze week nadat iemand bezwaar had gemaakt tegen een verkeersboete van 113 euro.

Volgens de bezwaarmaker mocht er niet geflitst worden bij hectometerpaal 14.7, vlak voor de Heinenoordtunnel, omdat daar een bocht zit. De rechter is het daarmee eens, omdat door die bocht de radarmeting mogelijk niet klopt.

De uitspraak van de rechter zou grote gevolgen kunnen hebben voor duizenden andere boetes die op deze plek zijn uitgedeeld. Volgens het AD zijn alleen al begin 2017 ruim 18 duizend auto's geflitst bij hectometerpaal 14.7.

Agenten trokken vorig jaar bij de krant al aan de bel over de flitslocatie; die zou niet voldoen aan de voorschriften van de politie. Daarin staat dat er alleen geflitst mag worden bij een recht stuk weg van minstens vijftig meter lang.

Er zijn vorig jaar ook Kamervragen gesteld over de flitscontroles in de bocht van de A29. Toen antwoordde minister Stef Blok dat de "kromming dusdanig is dat dit wel is toegestaan."

Justitie zegt tegen het AD dat het nog onduidelijk is of alle boetes worden terugbetaald of dat ze in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.