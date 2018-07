Deel dit artikel:











Aboutaleb: 'Beledigingen gaan door doucheputje weg' Foto: Bart Maat (ANP)

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb waarschuwt voor verdere verruwing in de politieke arena. Hij roept de raadsleden van Rotterdam op om vooral respectvol met elkaar om te gaan in het debat. Hij zegt dat in een vraaggesprek met RTV Rijnmond voor het programma Politiek 010.

De verkiezingscampagne afgelopen maart verliep hard in Rotterdam. Dat heeft sporen nagelaten die nu nog merkbaar zijn. Al diverse keren heeft burgemeester Aboutaleb geadviseerd niet te veel op de man te spelen en te beledigen. Aboutaleb: "Je mag over de inhoud heel ernstig van mening verschillen, maar verketter mekaar niet. Zeg geen lelijke dingen over mensen. Daar ligt echt het verschil." Volgens Aboutaleb kan het anders grote gevolgen hebben. "Bij heel veel momenten waarbij politici elkaar diskwalificeerden, heeft dat geleid tot het niet ontstaan van een kabinet of van een college." Juiste beslissing

In het vraaggesprek gaat de burgemeester ook in op de commotie na het toestaan van een demonstratie van de anti-Islam-beweging Pegida bij een moskee op Rotterdam-Zuid. Hij vindt dat hij de enige juiste beslissing heeft genomen. In het vraaggesprek gaat de burgemeester ook in op de commotie na het toestaan van een demonstratie van de anti-Islam-beweging Pegida bij een moskee op Rotterdam-Zuid. Hij vindt dat hij de enige juiste beslissing heeft genomen. "Ik denk dat het zo hoort. Dat is de letter en de geest van de wet. Je moet niet toegegeven aan een politieke partij, welke fractie dat ook is, die daar geen boodschap aan heeft omdat hen dat politiek niet goed uitkomt." Over de slechte relatie met een deel van de Turkse Rotterdammers zegt Aboutaleb dat hij met ze in gesprek wil gaan om die verbeteren. Over de impact van de scheldpartijen, beledigingen en bedreigingen aan zijn adres is Aboutaleb heel duidelijk. "Dan ontdoe ik me thuis van mijn gevangenispak, dat is mijn werkkloffie, en dan ga ik onder de douche staan en zijn de beledigingen in het afvoerputje verdwenen". De aflevering van Politiek010 met burgemeester Aboutaleb als gast is hierboven te bekijken. Of kijk alle afleveringen hier terug.