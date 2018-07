Berging van gezonken sleper en zeilboot bij Botlek

Bergers zijn zaterdagmiddag begonnen met het wegslepen van de twee schepen die vrijdag zonken in de Oude Maas bij de Botlekbrug. Bergers willen zo snel mogelijk de schepen uit het water hebben, omdat de sleper helemaal vol zit met stookolie.

Als eerste werd de sleepboot geborgen, omdat het belangrijk is dat de aanwezige brandstof in de bunkers blijft. Wanneer de zeilboot wordt weggesleept, is nog niet bekend.

Rijkswaterstaat en de havenmeester zorgen dat andere schepen er zo veilig mogelijk langs kunnen varen.

De twee schepen zonken vrijdagochtend door nog onbekende oorzaak. Een van de schepen maakte water en trok de ander mee de diepte in. Er raakte niemand gewond.

