Mag een (culturele) attractie vragen om jouw legitimatiebewijs als onderpand?

Jan-René Gerritse vraagt vanuit Frankrijk:

Eerder deze week hebben wij een bezoek gebracht aan Besançon en daarbij de Citadel bezocht, een zeventiende eeuws fort dat op een heuvel hoog boven de stad ligt. Om het Nederlandstalige geluid bij een multimedia presentatie te kunnen horen leenden wij headsets.

Zij vroegen mij als onderpand om een legitimatiebewijs te geven. Ik liet mijn rijbewijs achter. Mag dit eigenlijk we volgens de AVG? Ik dacht dat die in de hele Europese unie van kracht was.

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.