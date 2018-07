Hans de Zwart wilt graag weten:

Ik hoor veel over de aardbevingen vanwege olieboren, of gasboringen, maar er zijn op verschillende plekken in Nederland ook vele jaren bijvoorbeeld kolen en zout uit de grond gehaald en daar hoor je nooit iets over bevingen. In Drenthe is bovendien ook olie geboord, maar daarvan heb ik ook nog nooit gehoord dat er aardbevingen zijn. Hoe kan dat?

