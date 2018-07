Dordts café Arina dicht na knokpartij

Locoburgemeester Marco Stam van Dordrecht heeft zaterdag besloten Café Arina aan de Voorstraat per direct voor twee weken te sluiten. Dit na een ernstige vechtpartij in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Bij de vechtpartij in het café aan de Voorstraat raakte een 42-jarige Dordtenaar ernstig gewond aan zijn gezicht. Hij is vermoedelijk met een glas mishandeld.

In verband met de vechtpartij is een 54-jarige Dordtenaar later aangehouden in een woning.

Twee weken

De sluiting geldt voor twee weken en is volgens de gemeente ingesteld om de openbare orde te herstellen. De komende tijd wordt gekeken of er ook andere maatregelen nodig zijn.