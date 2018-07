Hiv-activisten doorkruisen Nederland voor aidsvrije wereld

De laatste meters voor het stadhuis in Rotterdam wordt bereikt

Een groep van internationale hiv-activisten vraagt met een lange wandeltocht door Nederland aandacht voor een wereld zonder aids. De wandelaars, die onder meer Alblasserdam en Rotterdam hebben aangedaan, zijn onderweg naar Amsterdam. Daar vindt maandag een grote protestmars plaats.

Deelnemers aan de wandeltocht komen uit Australië, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. Ze leggen per dag zo'n 25 kilometer af en willen bruggen slaan tussen mensen die leven met en zonder hiv.

De wandeltocht van de internationale hiv-activisten is op 15 juli gestart in Brussel. Vrijdag zijn ze ontvangen op het stadhuis in Rotterdam door wethouder Kasmi.

AIDS 2018

De grote protestmars in de hoofdstad maandag is het startschot van de internationale aidsconferentie AIDS 2018 . Er worden duizenden activisten verwacht. Prinses Mabel van Oranje loopt ook mee en zal een toespraak houden.