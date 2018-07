Rotterdam zingt longen uit het lijf op Grotekerkplein

Ook bij de editie in 2017 werd uit volle borst meegezongen. Foto: Rotterdam Zingt

Vals of niet, iedereen zingt zaterdagavond uit volle borst mee op het Grotekerkplein in het centrum van Rotterdam. Voor de zevende keer vindt op het plein bij de Laurenskerk het meezingfeest Rotterdam Zingt plaats.

Een paar duizend kelen blèren gedurende de avond mee met bekende liedjes als You'll Never Walk Alone, Blue Suede Shoes en Diep in mijn hart.

Het idee achter Rotterdam Zingt is dat zingen vrolijk maakt. "Het is ook leuk om te zien dat zowel jong als oud komt," zegt organisator Chantal Wessels.

Teksten hoeven niet uit het hoofd te worden geleerd, want alle nummers worden geprojecteerd op een groot scherm.

Het meezingspektakel is om 19:00 uur geopend door De Wannebiezz, de huisband van Rotterdam Zingt.