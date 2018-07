Knappe comeback van Feyenoord tegen Fenerbahce

Feyenoord heeft zaterdag in Istanbul het oefenduel tegen Fenerbahce met een 3-3 gelijkspel afgesloten. De Rotterdammers keken lange tijd tegen een 3-0 achterstand aan, maar de Nederlandse bekerwinnaar trok de score uiteindelijk nog in evenwicht. Giovanni van Bronckhorst zat vanwege familieomstandigheden niet op de bank als hoofdtrainer van de Rotterdamse formatie.

In de eerste achttien minuten leek Feyenoord allerminst wakker. Elif Elmas knalde na zeven minuten de 1-0 op het scorebord. De Turken kregen even later een strafschop. Baris Alici werd namelijk foutief afgestopt door Tyrell Malacia, waarna Giuliano vanaf elf meter raak schoot (2-0). Vervolgens ging het van kwaad tot erger voor de Rotterdammers, want Mathieu Valbuena kopte tijdens de achttiende minuut de 3-0 binnen.

Justin Bijlow was de enige Feyenoorder die zich in de eerste helft onderscheidde. Giuliano mocht in de 31e minuut namelijk weer aanleggen vanaf de strafschopstip, maar de jonge doelman van de Rotterdammers keerde deze inzet van de Braziliaan wel.

Comeback

Na de rust moest Feyenoord de rug rechtten, maar de rood-witten creëerden nauwelijks kansen. Bijlow blonk na een uur weer uit met een fraaie redding op een prima schot van Alici.

Vanaf de 86e minuut ging de motor van Feyenoord ineens op volle toeren draaien. Steven Berghuis knalde de bal buiten het zestienmetergebied hard tegen de touwen. Drie minuten later verzorgde hij een assist op Jens Toornstra, die de 3-2 in het doel kopte. In de zesde minuut van de blessuretijd versierde Tonny Vilhena een strafschop. Berghuis pakte dit cadeautje uit (3-3).

Fenerbahce - Feyenoord 3-3 (3-0)

7' 1-0 Elif Elmas

14' 2-0 Giuliano (penalty)

18' 3-0 Mathieu Valbuena

86' 3-1 Steven Berghuis

89' 3-2 Jens Toornstra

90+6' 3-3 Steven Berghuis (penalty)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; St. Juste (62' Nieuwkoop), Botteghin, Van der Heijden, Malacia (83' Verdonk); Wehrmann (73' Ayoub), Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie (73' Vente), Larsson