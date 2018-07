Geen finaleplaats voor Nederlandse honkbalploeg

De Nederlandse honkballers hebben zaterdag geen finaleplek in de Honkbalweek Haarlem kunnen veroveren. Taiwan bleek in het tweede duel van de play-offs met 7-5 te sterk voor Oranje.

Het team van bondscoach Evert-Jan 't Hoen klopte vrijdag nog wel Italië in de eerste confrontatie van de play-offs met 2-1. Nederland verliest dit toernooi niet voor het eerst van Taiwan, want die ploeg was in de groepsfase ook al te sterk voor Oranje.

Japan is de tegenstander van Taiwan in de finale. Die formatie won afgelopen week alle groepswedstrijden en klopte Taiwan in de halve finale met 8-1.