Gewonde bij steekpartij in Schiedam

Bij een steekpartij aan het Nieuwlandplein in Schiedam is een persoon gewond geraakt. De politie heeft twee arrestaties verricht.

De steekpartij was rond 04:00 uur en zou hebben plaatsgevonden in een pension aan het plein. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren vrij snel ter plaatse. Het is niet bekend hoe het slachtoffer er aan toe is.

De nacht ervoor was er in de Schiedamse Von Leibnizstraat ook een steekpartij. Volgens de politie liep een persoon daarbij lichte verwondingen op.