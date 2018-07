Deel dit artikel:











Zwaargewonde bij steekpartij in Schiedams pension Archieffoto

Bij een steekpartij aan het Nieuwlandplein in Schiedam is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon zwaargewond geraakt. De politie heeft twee arrestaties verricht.

De steekpartij vond plaats in een pension aan het plein. Agenten vonden daar een man die veel bloed had verloren. Hij had een steekwond in zijn nek. Getuigen vertelden dat twee Letse mannen eerder in de nacht stennis hadden geschopt Ze zouden ook een vrouw hebben mishandeld. De politie was daarvoor niet gebeld. De mannen (27 en 36 jaar) zijn aangehouden. Gekeken wordt of zij verantwoordelijk zijn voor het letsel bij de gewonde man. De politie laat weten dat ook andere mogelijkheden worden onderzocht. "Bijvoorbeeld dat de man zichzelf dit heeft aangedaan." De identiteit van de gewonde man is nog niet officieel vastgesteld. De politie hoopt hem zondag te kunnen verhoren.