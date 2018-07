Tropische dagen, zwoele nachten

De regio Rijnmond gaat een tropische tijd tegemoet met nachten, waarin het kwik niet onder de twintig graden komt. Dat voorspelt weerman Ed Aldus.

Aan het einde van de week loopt de temperatuur overdag op tot zo'n dertig graden. Regen zit er niet aan te komen.

Volgens de weerman is er grote kans op een hittegolf. "Het ziet ernaar uit dat het warmterecord van 1976 deze zomer verbroken wordt."

In Nederland is officieel sprake van een hittegolf als de maximumtemperatuur bij het KNMI in De Bilt minstens vijf dagen 25 graden of hoger is. Het moet in die periode ook drie dagen tropisch (minstens 30 graden) zijn.

In de zomer van 1976 kwam een hittegolf voor van zeventien dagen, waarvan er tien tropisch waren.