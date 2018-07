Vijf vragen over de bloedhitte van 1976

Het lijkt er op dat de zomer van 2018 nog warmer en droger wordt dan die van 1976. Hoe beleefde Nederland de hitte 42 jaar geleden? Een impressie aan de hand van vijf vragen. Over de koperen ploert, frigide vrouwen en kansloze koeien.

Wanneer is de hittegolf van 1976?



Tussen 23 juni en 9 juli. Daarna wordt het iets koeler, maar het blijft warm en droog. Omdat de zomervakantie op 23 juni nog niet begonnen is, voeren veel scholen tropenroosters in. De leerlingen beginnen vroeg en zijn rond 13:00 uur klaar met de lessen. "En tussendoor werden we met een brandslang natgespoten op het schoolplein", herinnert weerman Ed Aldus zich.

Hoe wordt de tropentijd omschreven?



In De Volkskrant doet verslaggever Henk Wehberg een poging de brandende zon eens op een andere manier neer te zetten. Wehberg: "De koperen ploert hangt in topvorm aan het zwerk en adresseert een hoeveelheid hitte naar de zuchtende wereld, waarmee zelfs de meest frigide vrouw in opperste extase zou worden gebracht."

Schrijfster Mensje van Keulen vertrouwt haar dagboek toe: "De mensen raken in de war. Ze () zitten op de stoep en klagen. 'Warm, he?', "Pff, ik wou dat het afkoelde', 'Ik wou dat het ging regenen', 'Geef mij de winter maar', 'Ik denk maar aan de Elfstedentocht.' Veel blote lichaamsdelen, wat doorgaans geen prettig gezicht is, of bizar, zoals bij half ontkleden bromfietsers die hun verplichte helm op hebben."

De Leeuwarder Courant schrijft ongegeneerd: 'De mensen worden aan de ene kant wat beschouwelijker en aan de andere kant wat prikkelbaarder en heetgebakender. In dit tropische klimaat bloeit een wat milder oordeel op over die luie negers en langzame Aziaten."

Wat heeft de droogte voor gevolgen?



Er dreigt een tekort aan van alles: drinkwater, yoghurt, karnemelk en bier. De laatste schaarste komt niet door haperende fabrieken, maar door een tekort aan flesjes. Mensen leveren die niet snel genoeg in.

Voor de boeren is de droogte dramatisch. Zo is voor de koeien op het weiland niets eetbaars meer te vinden. Het is gras is verschroeid en groeit niet meer. Veetelers moeten hun wintervoorraad hooi en kuilgras aanspreken. In het buitenland worden duizenden koeien afgemaakt, omdat het voer op is.

De totale schade voor de land- en tuinbouwsector bedraagt zo'n twee miljard gulden.





Leidt de hete zomer tot prijsstijgingen?



Zeker. Zo worden groente en fruit worden een stuk duurder. In het najaar eist vakcentrale FNV daarom een toeslag van veertig gulden per maand om de gestegen kosten voor levensonderhoud te compenseren. De werkgevers willen daar niets van weten en het kabinet-Den Uyl komt evenmin in beweging. Wel komt er steun voor boeren die door de droogte in financiële problemen zijn gekomen.

Hoe reageert de kerk?



In Limburg wordt een gebedsactie georganiseerd. Of de Heer het alsjeblieflt wil laten regenen. "God weet heel goed wat wij nodig hebben, maar hij eist nu eenmaal dat wij erom vragen", zegt de organisator.

En ja, er komt uiteindelijk weer regen. Begin september zelfs zo overvloedig dat het Bloemencorso van Aalsmeer compleet in het water valt.