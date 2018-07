Deel dit artikel:











Brand in twee woonhuizen in Hellevoetsluis Foto: AS Media

In Hellevoetsluis woedt brand in twee huizen aan de Ireneplaats. Het vuur ontstond rond 13:00 uur in een stel afvalcontainers en sloeg over.

De brandweer vreest dat het vuur onder de dakpannen is terechtgekomen. Brandweerlieden zijn bezig de dakbedekking te verwijderen.