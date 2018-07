Slachtoffer verkrachting bijna gewurgd met fietsketting

De man die zaterdagochtend vroeg een jonge vrouw verkrachtte in de Herman Bavinckstraat in Rotterdam heeft geprobeerd zijn slachtoffer met een fietsketting te wurgen. Dat zeggen bewoners van de straat.

De vrouw is een uitwisselingsstudente aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze is begin twintig en komt uit Indonesië.

Voordat de vrouw in de Herman Bavinckstraat werd aangevallen is ze volgens eigen zeggen vanaf de Avenue Concordia in Rotterdam-Kralingen achtervolgd door een donkere man. Hij overmeesterde haar bij haar woonhuis in Krallingen, sloeg een fietsketting om haar nek en verkrachtte haar. De vrouw zegt even buiten bewustzijn te zijn geweest.

Toen ze na de verkrachting hulp zocht, bloedde ze hevig. Ze was er zo ernstig aan toe dat ze werd overgebracht naar de intensive care van een ziekenhuis.

De politie heeft twintig rechercheurs ingezet om de zaak te onderzoeken.